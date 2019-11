Gigi Becali a stabilit lista neagra a plecarilor de la FCSB din aceasta iarna

Ziare.

Unul dintre oamenii aflati pe aceasta lista este bulgarul Bojidar Ciorbadjiski (24 de ani, fundas central), care nu va mai continua la FCSB, dupa nici macar 6 luni, iar el va reveni in ianuarie la TSKA Sofia , club de care apartine, din capitala tarii de la sud de Dunare.Pe langa bulgar, pe aceasta lista mai sunt si Belu, Stan, Adi Popa, Tsoumou, Hora, dar este posibil sa apara si, surprinzator, golgheterul formatiei in rosu si albastru, Harlem Gnohere, aflat in mare forma si pofta de joc.Ciorbadjiski a luat deja doua cartonase rosii in Liga 1 si nu a aratat ca ar fi peste sau macar la acelasi nivel cu concurentii sai pe post, Planici si Cristea.Becali nu va activa clauza de rascumparare de la TSKA, de 300.000 de euro, dupa cum anunta cei de la Gazeta Sporturilor Latifundiarul din Pipera a anuntat recent ca a primit o oferta pentru Gnohere din Arabia Saudita, de circa un milion de euro si ca este tentat sa o accepte. Despre Tsoumou, atacantul african venit de la Sibiu, marcatorul golului victoriei cu CSU Craiova, el este in aceeasi situatie cu bulgarul Ciorbadjiski, iar Adi Popa credea ca ar fi putut juca la FCSB mult mai des si este total nemultumit de situatia sa.Despre Belu si Stan se stia de ceva vreme ca sunt indezirabili pentru stelisti, in timp ce Hora nu se pliaza pe "tipicul" atacantului cerut de Becali, de altfel fostul jucator de la Targu Jiu a fost mai mult rezerva in ultima vreme.Adi Popa, de la revenirea sa la FCSB, a bifat doar cinci partide ca titular in acest sezon.Echipa stelista are 11 meciuri la rand fara infrangere, fiind pe 5 in Liga 1, la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj D.A.