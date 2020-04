Gigi Becali anunta ca a primit o oferta pentru Florinel Coman: Ce suma uriasa ar putea incasa finantatorul lui FCSB

Ziare.

Becali anunta ca a primit o oferta din SUA pentru cel pe care il compara cu Kylian Mbappe si spune ca-l va vinde daca ii va fi oferita suma ceruta."Am primit o oferta din America, mi-au trimis o oferta oficiala atunci, m-au intrebat daca mai e valabila. Eu le-am spus ca nu accept si am facut niste modificari la oferta lor, era 50 - 50, am facut modificari, le-am dat 60 lor, eu 40. Vreau 9 milioane pe 60%, banii 5 milioane prima transa, 2 milioane, 2 milioane. Nu e neaparat sa ajung la un numitor comun cu ei. Daca vor bine, daca nu, la revedere", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Daca se reia fotbalul, in Europa, Florinel ar costa mai multi bani. Vor sa il ia in vara si sa ii faca un contract pe 3 ani jumate. Cand e de luat bani, ii iei si gata, nu tii cont ce va fi. Asta nu inseamna ca las preturile foarte jos, dar ce pot lua, voi lua", a continuat aceasta.Orlando City ar fi echipa interesata de Florinel Coman.Florinel Coman (21 de ani) e cotat la 6 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.Dennis Man ar putea pleca si el de la FCSB:"Am avut discutii si despre Dennis Man, insa nu oferta oficiala. Cu Feyenoord au fost doar discutii cu impresarii", a adaugat Becali.Vezi si: FCSB negociaza un transfer spectaculos: Suma uriasa pe care ar putea s-o incaseze Gigi Becali - surse