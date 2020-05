Gigi Becali anunta ca este dispus sa il vanda pe Planici la o mare rivala: "Daca plateste pentru el, i-l dau"

Ziare.

com

S-a vorbit intens in ultima perioada ca ar exista o oferta din partea oltenilor catre fundasul stelist Bogdan Planici, Serbia, 28 de ani, stoper. O oferta confirmata si de catre latifundiarul din Pipera, care, mai mult, confirma si ca FCSB s-ar putea desparti de sarb, daca patronul Craiovei Mihai Rotaru va achita suma corecta pe Planici."E foarte bine ca Rotaru a recunoscut ca l-a vrut pe Planici, insa nu a discutat nimic personal cu mine. Va spun foarte sincer acest lucru. Dar, daca el plateste pentru Planici, atunci i-l dau. Dar vreau sa va anunt ca Planici nu este liber de contract la vara asa cum crede el. Baiatul mai are contract cu noi inca un an", a declarat Becali intr-o interventie pentru cotidianul ProSport Declaratia vine totusi dupa ce impresarul lui Planici, sarbul Zvonko Milojkovici a declarat textual acum o saptamana faptul ca el nu doreste sa faca afaceri cu patronul Rotaru: "Eu nu fac afaceri cu Mihai Rotaru! Va rog mult sa nu mai scrieti despre transferul lui Planici la Craiova, sa nu mai luati in serios subiectul acesta!".Planici a fost adus in 2017 de catre FCSB de la Vojvodina Novi Sad pentru suma de 300.000 de euro, iar de atunci si pana acum a bifat 91 de partide in ros-albastru, purtand si banderola de capitan.Are o cota de piata in acest moment de 1,8 milioane de euro.D.A.