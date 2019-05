Gigi Becali anunta cine va antrena FCSB, daca Edi Iordanescu refuza oferta

Ziare.

com

Potrivit spuselor lui Becali, varianta de rezerva pe care o are este Nicolae Dica "Daca nu vine Edi, poate sa vina Dica. Nu este nicio gluma! Pe cuvantul meu! Mi-a placut caracterul lui. A plecat linistit si eu cu astfel de oameni vreau sa lucrez. Putea cere 60 de mii de euro la despartire, dar nu i-a vrut. Am o datorie morala fata de el. Poate luam titlul daca ramanea", a spus Becali la Digi Sport.Apoi, Becali a vorbit si despre negocierile pe care le poarta cu Edi Iordanescu."Mi-a spus doar ca vrea autoritate maxima in vestiar si o sa i-o dau. Nu mai impun nicio schibmare. Poate facem clauze la sase luni. Daca e pe primul loc, la ce sa ma mai bag eu? Dupa ultimul meci al lui Gaz Metan , ne asezam si vorbim. Noi doi si un parinte, duhovnicul lui, care trebuie sa ii dea binecuvantare", a adaugat Becali.Nicolae Dica a mai pregatit-o pe FCSB si in sezonul recent incheiat, fiind demis in luna decembrie.In schimb, Edi Iordanescu are o clauza de reziliere cu Gaz Metan Medias si din acest motiv mutarea ar putea fi blocata.C.S.