Gigi Becali anunta cine va fi noul antrenor al lui FCSB daca nu va ajunge la o intelegere cu Edi Iordanescu

Acesta sustine ca, daca nu va reusi sa ajunga la o intelegere cu Edi Iordanescu, atunci noul antrenor al "ros-albastrilor" va fi... Nicolae Dica."O sa mai vorbesc o data cu Edi. Daca nu ajungem la o intelegere, Dica va fi noul antrenorul de la FCSB! Vom avea un antrenor in urmatoarele ore", a spus Becali pentru Digi Sport "Eu am stat si m-am gandit ca smerenia e mai mare decat credinta. El a fost un om cu care nu m-am certat. Cand a plecat mi-a spus ca se duce sa se antreneze si sa lucreze 3-4 ani si "vei suna din nou dupa mine". Asa a zis cand l-am dat afara. Hai sa il iau inapoi. I-am dat telefon si i-am spus 'tu, stai pe baricade. O sa zica lumea ca nu mai ai demnitate, dar pe tine te intereseaza familia ta'. L-am sunat aseara si i-am spus 'maine e ziua ta norocoasa. Roaga-te sa nu ma inteleg cu Edi sau sa nu ma inteleg cu Edi'. I-am zis sa faca antrenamentele mai tari", a completat acesta.Anuntul lui Gigi Becali vine la doar cateva ore dupa ce Nicolae Dica a spus ca sunt 99% sanse s-o preia pe FC Arges Nicolae Dica a mai pregatit-o pe FCSB timp de un an si jumatate, in perioada 2017-2018, fiind demis la jumatatea sezonului trecut si inlocuit cu Mihai Teja.Dupa ce l-a dat afara, Gigi Becali a criticat in termeni duri modul in care Nicolae Dica pregatea echipa.