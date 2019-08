Gigi Becali anunta noi transferuri la FCSB

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor" anunta ca, in cazul in care echipa se va califica in grupele Europa League, va transfera inca doi sau trei jucatori."Daca ne calificam in grupe o sa mai iau doi, trei jucatori, ca sa ne putem lupta pe toate fronturile. Daca nu, raman cu jucatorii pe care ii am acum si luam campionatul si asta e!", a declarat Gigi Becali la Digi Sport 10 transferuri a facut FCSB in aceasta vara.Claudiu Belu, Razvan Oaida, Ionut Vina, Thierry Moutinho, Diogo Salomao, Ionut Pantiru, Sorin Serban, Lukasz Gikiewicz, Arstidis Soiledis si Valentin Cretu sunt jucatorii adusi de Becali in ultimele luni.