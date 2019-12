Gigi Becali anunta numele celor 13 jucatori la care FCSB renunta

Ziare.

Potrivit spuselor lui Becali, FCSB se va desparti de Bozhidar Chorbadzhiyski, Claudiu Belu, Cristian Manea, Marko Momcilovici, Alexandru Stan, Thierry Moutinho, Diego Salomao, Adi Popa, Juvhel Tsoumou, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Ioan Hora si Harlem Gnohere."Le multumesc pentru tot ce au facut si le zic sa fie sanatosi. Nu le prelungesc contractele. V-am zis 13, dar daca ma gandesc bine vi-l zic si pe al 14-lea", a spus Becali la Pro X.In ce priveste situatia lui Harlem Gnohere, Becali a anuntat ca-l va lasa sa plece liber in vara."Pe Gnohere nu vreau sa-l vand. Am cerut 1 milion de euro si mi s-au dat 500 de mii de euro. Sa plece liber la vara si gata!", a adaugat Becali.La capitolul achizitii, Becali a anuntat ca va transfera doi fundasi centrali si i-a criticat pe Iulian Cristea si Cristian Manea."Tu crezi ca eu pot sa stau in Cristea? Am nevoie de un atacant si de fundasi centrali. Echipa joaca bine, dar sa iei un gol asa la misto. Avem o mare problema cu fundasii centrali. Cristea, n-am ce sa-i fac, sa ma ierte, i-am si marit salariul...Lui Cristea i-am spus de fata cu toata echipa ca nu e Maradona si ca daca nu se concentreaza o sa greseasca. Manea? N-am fost multumit. Trebuie sa spunem adevarul. A avut vreo realizare? Ati vazut ce face Cretu cand joaca? Panica! Manea s-a ascuns de joc, n-a primit. Nici nu i-am auzit numele. Asta nu se poate!", a mai spus Becali.C.S.