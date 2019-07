Gigi Becali anunta transferul unui atacant polonez la FCSB

Ziare.

De asemenea, la vicecampioana Romaniei vor sosi in perioada urmatoare si doi fundasi, stanga si dreapta.Revenind la atacant, Becali n-a stiut numele acestuia, insa a confirmat partial ca ar fi vorba de Kamil Bilinski, cand a fost intrebat de moderator."Vreau repede 3 jucatori! Un atacant, de exemplu. Vine azi sau maine un polonez. Fundasi stanga si dreapta o sa aduc din Romania. Stiu care sunt. E unul pe care-l vreau de mult, sa vad daca o sa-l pot lua", a anuntat Becali intr-o interventie la PRO X "De polonez nu stiu, mi l-a propus cineva. A trebuit sa-l ia Gaz Metan, insa l-a refuzat Iodanescu. Are vreo 30 de ani. Lasa, ba, ca-l iau eu. Bilinski a jucat la Dinamo? Cand a jucat la Dinamo? E polonez? E posibil sa fie asta. A jucat la Dinamo? Asta sa fie", a mai spus acesta.Kamil Bilinski are 31 de ani si a evoluat in Romania, la Dinamo, in perioada 10 ianuarie 2014 - 20 iulie 2015.15 goluri a marcat Bilinski in Liga 1 pentru "caini".Pe de alta parte, Gazeta Sporturilor scrie ca ar fi vorba de Lukasz Gikiewicz (31 de ani), ultima data a fost legitimat in Arabia Saudita, la Hajer, dar cel mai probabil si-a terminat intelegerea acolo.