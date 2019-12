Gigi Becali da afara doi jucatori de la FCSB

Ziare.

Atacantul congolez Juvhel Tsoumou si fundasul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski se vor desparti de vicecampioana Romaniei.Gigi Becali a luat decizia de a-l pune pe liber pe Tsoumou si sa intrerupa imprumutul fundasului bulgar, anunta Fanatik De altfel, Tsoumou a jucat doar in trei meciuri pentru "ros-albastri", in ultimele meciuri fiind lasat in afara lotului.Bozhidar Chorbadzhiyski, adus sub forma de imprumut de la CSKA Sofia, n-a reusit nici el sa-l impresioneze pe patronul celor de la FCSB.Doar 3 meciuri a prins Chorbadzhiyski in Liga 1.