Gigi Becali, deranjat de declaratiile lui Bogdan Andone

Finantatorul lui FCSB ii transmite fostului antrenor al vicecampioanei Romaniei ca trebuia sa stie ce-l asteapta."Eu am tinut legatura cu fiecare antrenor, cum poate sa spuna cineva ca nu le-am respectat demnitatea. Pai uite, eu am vorbit cu Teja pentru Pantiru si i-am cerut parerea. Daca nu il respectam, mai vorbea cu mine?", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Antrenorul e angajat si are o meserie. El cand vine la mine, stie unde vine. Eu si pe Andone il respect, e un om de calitate, dar el a gresit cand a spus ca nu vrea sa raspunda pentru ce fac altii. El a fost pe banca cu Dica si cu Teja, trebuia sa spuna de la inceput ca nu accepta. El a vazut ca nu ii ies lucrurile si a fugit gasind scuza asta. El stia cum e Becali", a completat acesta.Bogdan Andone a demisionat, saptamana trecuta, din functia de antrenor principal al "ros-albastrilor".Tehnicianul in varsta de 44 de ani a plecat din cauza implicarii lui Becali in alcatuirea echipei.