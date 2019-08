Gigi Becali i-a reziliat contractul lui Mihai Stoica

Ziare.

com

Fostul manager al "ros-albastrilor" a plecat de la echipa in urma cu trei saptamani, insa Gigi Becali a anuntat ca nu-i va reziliat intelegere pentru ca se va intoarce sigur dupa o luna!Finantatorul lui FCSB s-a razgandit, insa, iar luni a dat ordin ca intelegerea sa-i fie reziliata, anunta Digi Sport "Meme a plecat si el. E prietenul meu, dar a plecat. Nu putem numi demisie. A zis ca o perioada vrea sa se retraga. Vrea o perioada de liniste, de relaxare. Nu mai sta pe banca. El nu mai vrea. Nu se mai duce in cantonamente. I-am zis ca vorbim peste o luna sa ii dau prima de calificare in grupe. Nu se schimba nimic intre noi. Vrea o perioada de liniste. E moment greu. Nu vine nimeni in locul lui" - Gigi Becali, in urma cu trei saptamani.Intre timp insa locul lui Mihai Stoica a fost ocupat de Narcis Raducan.Mihai Stoica a avut doua mandate la FCSB, in perioada 2002-2007 si din 2010 pana in prezent.4 titluri a castigat FCSB cu Mihai Stoica in conducere.