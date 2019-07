Gigi Becali il avertizeaza pe Bogdan Andone: "Nu mai fi plangacios"

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB ii cere antrenorului in varsta de 44 de ani sa nu mai fie "plangacios", pentru ca va avea in curand la dispozitie toti jucatorii."Avem 7 jucatori acciddentati, i-am zis lui Andone: ti-am dat echipa pe mana, nu mai fi plangacios. Ai 7 jucatori accidentati, iti vin cate unu cate unu in fiecare saptamana. Intr-o saptamana iti vin 4, Pintilii, Roman, Stan, revin Gnohere si Hora, cu astia ce fac? Fa cu ce ai si cu asta basta", a spus Becali intr-o interventie la ProX. Ca urmare a accidentarilor tot mai dese din lotul lui FCSB, Gigi Becali a decis sa-l concedieze pe preparatorul fizic Marian Lupu.Ioan Hora, Marko Momcilovic, Mihai Pintilii, Dragos Nedelcu, Olimpiu Morutan, Mihai Roman si Harlem Gnohere sunt jucatorii pe care Bogdan Andone nu se poate baza in prezent.