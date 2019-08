Gigi Becali reactioneaza dur dupa esecul cu Astra Giurgiu

Ziare.

com

Finantatorul ros-albastrilor a acuzat in termeni duri arbitrajul lui Istvan Kovacs, spunand ca acesta nu a acordat doua lovituri de la 11 metri pentru FCSB."Asta era cel mai bun arbitru, dar acum n-a gresit, a fost altceva. Daca ai 2 penaltiuri si nu ti le da, ce sa faca echipa asta? Inseamna ca trebuie sa ia CFR Cluj titlul. Sa-l ia si cu asta basta! O sa jucam noi in Europa, iar noi pe locul 2-3, pe cat vor astia de la Federatie.Kovacs nu e arbitru sa greseasca asa, nu-mi explic. Din moment ce am doua 11 metri si primesc un gol din fault in atac, nu ma mai intereseaza cum a jucat echipa", a spus Gigi Becali la Digi Sport.Aflat in studio, Ion Craciunescu a afirmat ca FCSB a avut doua penaltiuri neacordate in meciul cu Astra Giurgiu. In plus, Craciunescu a mai spus ca Denis Alibec a comis un fault in atac la golul de 2-1 al Astrei.In ce priveste numirea unui nou antrenor, Gigi Becali a mentionat ca nu a luat inca o decizie."Conceicao? Nu stiu, e posibil. Am si alta varianta. N-am vorbit cu el. Nu stiu daca vine Conceicao. Nu stiu cine vine antrenor. Maine e posibil, dar poimaine e sigur. Conceicao e in pole position. Eu am zis ca jucam cu portughezii, iar el ii cunoaste pe oamenii aia. Plus ca are si o ambitie sa se razbune pe CFR, ii cunoaste si pe ei", a mai spus Becali.Apoi, Gigi Becali a recunoscut ca el a fost cel care l-a schimbat pe fundasul central Mihai Balasa in minutul 40."Eu am dat telefon in minutul 20, dupa ce a iesit, dar trebuia sa se incalzeasca Vina. Trebuie sa dai exemplu! Daca faci asa ceva, du-te, tata, si lasa-ne! Sa se duca acasa, sa stea cu sotia. A nascut, sa stea cu ea, sa se odihneasca. Au venit rusii sa-l vada ca trebuia sa-l vand. Daca nu te gandesti la fotbal, lasa-te! Lasa-te de fotbal! Gafezi in fiecare meci, vrei sa ma distrugi. Aici e vorba de bani, de milioane", a adaugat Becali. FCSB a facut inca un pas gresit in Liga 1 , fiind invinsa pe terenul Astrei Giurgiu, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 4-a.In urma acestui rezultat, Astra ocupa locul 6, cu 7 puncte, iar FCSB este abia pe locul 9, cu 4 puncte.C.S.