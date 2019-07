Gigi Becali reactioneaza dur dupa victoria FCSB din Europa League

Ziare.

Chiar daca vicecampioana s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Alashkert, Becali s-a aratat complet nemultumit de joc."Eu nu sunt multumit! O trec pe seama oboselii, ca s-a intamplat ce s-a intamplat cu avionul... Dar eu nu sunt de acord cu asa ceva! Daca esti FCSB si ai pretentii, trebuie sa joci din prima secunda, sa intri motivat pe teren! Ca daca stam sa ne distram pe teren... Daca esti fotbalist, joci ambele reprize la fel!Dar nu ca ne distram ca suntem talentati, dar nu avem putere si barbatie. Asta nu se accepta! Eu n-am cum sa laud jucatorii cand ei joaca cum joaca in prima repriza! Pe Man o sa-l intreb maine daca vrea sa mai faca meseria asta! De Filip n-am cum sa uit faza in care era singur si a dat-o in corner si apoi eram sa luam gol. Trebuie neaparat sa luam un fundas stanga! Neaparat! Arde! Am tot asteptat pentru ca eu credeam in Filip, dar am vazut ce fundas stanga e!", a spus Becali la Digi Sport.FCSB a castigat prima mansa a turului doi preliminar din Europa League, scor 3-0, pe terenul formatiei Alashkert din Armenia.Returul este programat joia viitoare, de la ora 21:30.Invingatoarea se va duela in turul 3 cu castigatoarea dintre Mlada Boleslav si Ordabasy.C.S.