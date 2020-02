Gigi Becali sustine ca a primit o oferta uriasa pentru Florinel Coman

Ziare.

com

Conform finantatorului lui FCSB, o echipa din Statele Unite ale Americii i-a propus nu mai putin de 9 milioane de euro in schimbul a 50% din drepturile federative ale jucatorului in varsta de 21 de ani.Becali sustine ca a refuzat oferta si continua sa solicite 20 de milioane in schimbul celui pe care l-a poreclit "Mbappe"."Am primit ieri oferta oficiala pentru Coman, 7 milioane jumate si comisionul impresarului 1 mil jumate, deci 9 milioane pe 50%, vor 50% din Coman cu 9 milioane. Nici nu m-a interesat si nici nu ma intereseaza. Am oferta oficiala, scrisa de la un club din America si am zis ca Florinel Coman nu are ce cauta in America", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX "Am spus ca nu trebuie sa plece in America. Pai 9 milioane pe 50%, pai pe 100% nu e 18? Dar eu nu il dau cu 18, eu il dau cu 20. Daca asa am spus, ca il dau cu 20, de ce sa il dau cu 18 daca il dau cu 20. Important e si Mirel Radoi sa faca ce e bine pentru fotbal. Daca il iei si nu il bagi, mai bine il lasi in partea cealalta, sa joace. E mai bine sa joci la nationala mica decat sa stai pe banca la nationala mare. Are timp Florinel sa se afirme, nu e problema, are 21 de an", a adaugat acesta.13 goluri in 30 de meciuri a marcat in acest sezon Florinel Coman pentru FCSB.