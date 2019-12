Gigi Becali transfera de la Dinamo: Mihai Stoica si Bogdan Vintila se opun mutarii

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB a anuntat, dupa victoria cu Universitatea Craiova, ca unul dintre jucatorii pe care vrea sa-i transfere in aceasta iarna e Dan Nistor.Mihai Stoica si Bogdan Vintila se opun insa mutarii."Trebuie sa vedem ce jucatori aducem. Eu i-am spus un jucator pe care as vrea sa-l aduc. E de aici, dar nu va spun cine e. Mi-au zis si MM si Vintila: "Domne, ca, avem prea multi!", vine si Olaru. Uite, va spun acum", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "E mijlocas. Gata, v-ati dat seama cine e. E mijlocas bun si mie imi place de el. E posibil sa-l luam pe asta de la Dinamo, pe Nistor, e jucator foarte bun, dar s-ar putea sa strice atmosfera", a dezvaluit acesta.Dan Nistor (31 de ani) se afla in scandal cu suporterii lui Dinamo si a anuntat ca si-ar dori sa plece de la echipa in aceasta iarna.3 goluri si 10 pase de gol a reusit Nistor in cele 15 meciuri jucate in acest sezon pentru "caini".