Gigi Becali, vehement dupa esecul cu CFR Cluj: Ce jucatori a pus la zid

Finantatorul ros-albastrilor i-a criticat in termeni duri pe Dragos Nedelcu, Olimpiu Morutan, Razvan Oaida si Florinel Coman."Au jucat niste copii cu niste barbati. L-am certat pe Coman ca a zis el de arbitru. De ce, ba, nu e normal? Cartonasul ala rosu v-a batut pe voi? Trebuia sa fie vreo 4-0 pentru CFR.Cum adica nu joaca CFR, bai, Florinel? Pai a avut 3-4 ocazii de a marca. Asta e fotbal, aici nu e circ, cine jongleaza cu mingea. Esti tu Neymar , Comane? Ca driblezi? Cand o sa fiti si voi barbati, o sa castigati. Acum sunt niste copii. Ca sa te adaptezi la ce joaca ei, trebuie sa fii barbat", a spus Becali la Digi Sport Apoi, Becali a continuat seria atacurilor la adresa jucatorilor sai."Oaida tremura, Morutan tremura, Nedelcu. Bine el e Maradona , paseaza din prima, prea mare fotbalist sa fie concentrat.Nu-i fac praf, spun adevarul. I-am spus impresar lui Morutan, ii cumperi tu masina de 100.000?Pai de la masina n-a mancat, el are Seria 8, un BMW . Cu Morutan, Nedelcu, care are impresii prea bune despre el... Noi am avut doar Man si Tanase azi. Stiam ce joaca azi CFR. Man nu avea ce sa faca singur. Morutan, sa se mai plimbe cu masina aia de 100.000, de peste, sa stea rezerva", a mai spus Becali.Amintim ca FCSB a fost invinsa de CFR Cluj , scor 0-1, in etapa a 23-a din Liga 1 Singurul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Vinicius, cu un sut din marginea careului.Dupa acest rezultat, FCSB se afla la opt puncte in spatele liderului CFR Cluj.C.S.