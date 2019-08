Haos la FCSB! Cum a vrut Becali sa-l reangajeze pe omul pe care l-a umilit si l-a concediat

Ziare.

com

In urma cu cateva zile, Gigi Becali anunta ca renunta la preparatorul fizic Marian Lupu, pe care il considera responsabil pentru accidentarile dese ale jucatorilor din lotul vicecampioanei.Lupu a fost umilit in interventiile patronului FCSB de la TV si apoi concediat oficial.Dupa doua zile, omul care l-a ridiculizat l-a sunat si l-a rugat sa revina la echipa dupa cum chiar Lupu a marturisit!"Nu am primit nicio oferta. Aaa, am primit o oferta sa continuu, dar nu... Eee, ma rog, domnul Gigi Becali a zis la un moment dat, dupa vreo dupa zile dupa ce m-a dat afara, sa ma intorc... Dar nu... Era clar ca nu mai pot sa accept. Stiti cum e, am nevoie de o vacanta neaparat. E presiune foarte mare, e stres foarte mare", a spus Marian Lupu la Digi Sport Inca dinainte sa il dea afara pe Lupu patronul FCSB anunta ca se va ocupa personal de gasirea unui preparator fizic si a unui nutritionist pentru club.Pana acum echipa din Berceni nu are acesti oameni in staff, iar saptamana trecuta a ramas si fara antrenor dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia.Joi, FCSB va juca in prima mansa din turul III preliminar al Europa League impotriva celor de la Mlada Boleslav.