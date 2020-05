Harlem Gnohere s-a razgandit si isi doreste sa ramana la FCSB. Ce propunere i-a facut lui Gigi Becali

Ziare.

com

Gnohere, unul dintre golgheterii stelisti in ultimii ani, se afla printre jucatorii introdusi de patron in somaj tehnic, din cauza acestei perioade de coronavirus.Francezul de 32 de ani a revenit la ganduri mai bune si ii face o propunere acum lui Becali. Vrea sa fie scos din starea de somaj tehnic si sa aiba ocazia sa isi renegocieze salariul pentru sezonul viitor, dupa cum scrie cotidianul Gazeta Sporturilor Atacantul are in acest moment un salariu de 15.000 de euro lunar.Pe langa jucatorul de culoare, in somaj tehnic mai sunt in prezent Planici, Popa, Momcilovici, Balgradean si Alexandru Stan, restul fiind de acord sa semneze pentru injumatatirea salariilor.In 2017, Gnohere a venit de la Dinamo la marea rivala FCSB, cu care mai are contract inca un sezon.Vezi si:D.A.