Iata ce-a declarat Bogdan Arges Vintila dupa eliminarea lui FCSB din Europa League

Ziare.

com

Invinsa la Guimaraes, FCSB a ratat grupele Europa League, iar antrenorul "ros-albastrilor" recunoaste superioritatea adversarilor."Este mare pacat ca nu am reusit sa ne calificam, am luptat, am facut tot de a depins de noi pentru a merge mai departe. Astazi, adversarii nostri au fost mai buni, mai prezenti in fata portii. Totusi, desi au avut mai multe ocazii, ne-au dat gol doar din penalty", a spus Bogdan Vintila la ProX "Stiam ca va fi greu, ca vor avea si publicul de partea lor. Am incercat sa stam asezati bine in teren si sa plecam pe contraatac. Din pacate nu am reusit acest lucru", a completat acesta.Eliminata din Europa si clasata pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, FCSB isi va reveni, e convins tehnicianul in varsta de 47 de ani."Avem mult de munca, stiu ca este posibil sa redresam echipa. Avem timp in pauza competitionala si trebuie sa o facem. E greu sa fii antrenor oriunde, nu numai la FCSB. Este presiune peste tot si rezultatele te tin in pozitia de antrenor", a conchis tenicianul in varsta de 48 de ani.FCSB a pierdut cu 1-0 la Vitoria Guimaraes si a fost eliminata din acest sezon al Europa League.