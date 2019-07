Iata cu cine ar putea juca FCSB in turul II preliminar din Europa League

Ziare.

com

Daca va trece de Milsami Orhei, pe care in tur a invins-o cu 2-0, vicecampioana Romaniei va da piept in urmatorul tur preliminar cu Alashkert din Armenia.Dupa 3-1 in tur, Alashkert s-a impus fara probleme si in returul din deplasare cu Makedonija, scor 3-0. Astfel, cu scorul general de 6-1, Alashkert a avansat in turul II preliminar al Europa League.Golurile din retur au fost marcate de Nenadovic (min.21), Galvao (min.68) si Voskanyan (min.74).Infiintata in 1990, gruparea armeana are in palmares 4 titluri, o Cupa si o Supercupa pe plan in intern.A terminat sezonul trecut pe locul 4, iar in prezent este pregatita de Abraham Khashmanyan.In sezonul trecut din Europa League, Alashkert a fost eliminata in turul trei preliminat de CFR Cluj, dupa doua infrangeri categorice, 0-2 si 0-5.I.G.