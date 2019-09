Iata formula de start aleasa de Bogdan Vintila la FCSB pentru marele derbi cu Craiova - surse

Ziare.

com

Fostul antrenor secund de la Viitorul va miza pe o formula super ofensiva, cu un trident format din Adi Popa - Ioan Hora - Florinel Coman in atac, dupa cum anunta cotidianul Fanatik Razvan Oaida si Florinel Coman sunt cei 2 jucatori Under 21 pe care Vintila va miza in primul 11, un prim 11 asezat in formula 4-3-3.Cristi Manea, fostul fundas de la CFR Cluj , inca nu a primit cartea verde si nu a facut deplasarea in Craiova, in timp ce Harlem Gnohere a fost exclus din lot pentru ca din nou a depasit greutatea corporala.Olimpiu Morutan revine si el la FCSB in aceasta partida, urmand sa ia loc pe banca in partida cu elevii lui Piturca. Fostul jucator de la FC Botosani revine dupa o lunga accidentare , din cantonamentul din vara si acesta ar putea fi primul lui meci dupa problemele avute la genunchi.Partida dintre Craiova si FCSB va fi LIVE pe Ziare.com si va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Craiova e pe 3 cu 16 puncte, in timp ce stelistii ocupa abia locul 11, cu 7 lungimi.D.A.