Iata in ce orase isi va disputa meciurile de acasa FCSB - oficial

Ziare.

com

Cum Arena Nationala e indisponibila din cauza concertelor programate in aceasta perioada, FCSB va juca la Giurgiu si Pitesti pana in luna septembrie.Astfel, meciurile din preliminariile Europa League vor fi organizate la Giurgiu, iar cele din Liga 1 la Pitesti."Giurgiu si Pitesti, gazde pentru FCSB!Din dorinta de a informa corect suporterii cu privire la stadioanele care vor gazdui partidele FCSB de pe teren propriu in perioada urmatoare, facem urmatoarele precizari:- tinand cont de situatia gazonului de pe Arena Nationala, care a fost si va fi deteriorat in urma evenimentelor culturale din lunile iulie si august 2019, am fost obligati sa gasim cele mai bune conditii pentru desfasurarea jocurilor din preliminariile UEFA Europa League si Liga 1.- am decis ca partidele din tururile preliminare ale UEFA Europa League sa se dispute pe Stadionul 'Marin Anastasovici', din Giurgiu, arena care respecta standardele UEFA Elite 3.- de asemenea, partidele de pe teren propriu din Liga 1, in perioada 15 iulie - 1 septembrie 2019, vor fi disputate pe Stadionul 'Nicolae Dobrin', din Pitesti, pe care ros-albastrii au mai evoluat si in sezoanele trecute.Vom reveni pe Arena Nationala in luna septembrie, dupa ce gazonul va fi inlocuit in totalitate, conform informatiilor oferite de Primaria Capitalei.Profitam de aceasta ocazie pentru a multumi conducerilor cluburilor Astra Giurgiu si FC Arges pentru sprijinul acordat. Va multumim pentru intelegere si va asteptam alaturi de noi atat la Giurgiu, cat si la Pitesti!", se arata intr-un comunicat al gruparii "ros-albastre".Primul meci pe care FCSB il va disputa in noul sezon va avea loc joi, de la ora 20:30, cu FC Milsami (Moldova), in prima mansa din primul tur preliminar al Europa League.Jocul se va disputa la Giurgiu si va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.I.G.