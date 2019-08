Ilie Dumitrescu a gasit vinovatul pentru problemele de la FCSB

Ziare.

com

Fostul mare fotbalist afirma ca implicarea lui Gigi Becali a dat peste cap echipa ros-albastra, aflata la a cincea infrangere la rand in Liga 1 "Aici vorbim despre o strategie gresita. Principalul vinovat este Gigi Becali, la tot ce inseamna aceasta strategie. E un amatorism total. Unde ati vazut la Barcelona sa fie la 13 puncte de prima clasata, in august?E o strategie de curtea scolii, de liceu. Vine la interviu Pintilii si spune ca fiecare joaca ce vrea. De cand a inceput acest sezon, tot ce s-a intamplat e vina lui Gigi Becali. Eu cred ca a ajuns la nivelul la care e singura activitate care ii mai da cate o satisfactie", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport. De asemenea, Dumitrescu afirma ca jucatorii trec adesea peste capul antrenorului si il suna pe Becali."Am informatii 100%, sunt jucatori care vorbesc de 6 ori pe zi cu Gigi Becali.Sunt jucatori care au venit si nu stiu Bucurestiul. Vorbesc de 6 ori pe zi cu patronul. Cum sa respecte planul tactic? Indiferent ce se intampla este imaginea in care nu am crezut ca va ajunge echipa asta vreodata", a mai spus Dumitrescu. FCSB a suferit a cincea infrangere la rand in Liga 1 , scor 0-4, pe terenul formatiei Gaz Metan Medias, in etapa a 7-a.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape. FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.C.S.