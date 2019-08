Ilie Dumitrescu dezvaluie cine e antrenorul favorit sa preia FCSB: Am vorbit cu Gigi si mi-a spus

Ziare.

com

Potrivit spuselor lui Ilie Dumitrescu, portughezul Toni Conceicao este favorit sa devina antrenorul celor de la FCSB."Am avut o discutie cu Gigi acum cateva minute. Mi-a spus ca a avut o discutie cu Conceicao si urmeaza ca acesta sa vina in Romania si sa se intalneasca. El este favorit sa preia echipa", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.Toni Conceicao are o experienta vasta in fotbalul romanesc, fiind de trei ori antrenorul lui CFR Cluj , ultima data in sezonul precedent.De asemenea, in tara noastra el a mai antrenat formatiile Astra si FC Brasov.Cel mai probabil, Conceicao va debuta pe banca lui FCSB joi, impotriva lui Mlada Boleslav.C.S.