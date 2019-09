Ilie Dumitrescu il face praf pe antrenorul FCSB: "Ba, cum sa faci antrenament la 30 de grade?"

Ziare.

com

Dumitrescu a povestit ca a fost la baza de pregatire a celor de la FCSB si a ramas socat cand a vazut ca tehnicianul a programat o sedinta de antrenament in miezul zilei, pe canicula."Eu am fost la Berceni si am vazut antrenament la 12 ziua, da? La 30 de grade! Si am spus, ba, cum sa faci antrenament la 30 de grade? Pai, eu, in Grecia, cand eram antrenor, nici nu ieseau jucatorii pe teren la ora aia, pentru ca nu puteai. Eu stateam in masina, la aer conditionat, si mi-era foarte greu!", a spus Dumitrescu la DigiSport Acesta a continuat spunand ca n-a rezistat mai mult de doua minute in aer liber."Am filmat doua minute pe teren si mi-a fost foarte greu. Dar, nu poti sa antrenezi in conditiile astea. Mie nu mi-a placut nici ca au fost menajati anumiti jucatori . Daca joci cu 4 zile inainte, nu poti sa te recuperezi? Puteau juca lejer cate 50-60 de minute. Coman n-a jucat la Medias, dupa care l-am vazut la 30 de grade facand antrenament. Daca n-ai jucat, trebuia sa faci a doua zi antrenament, nu? Dar, asta e problema lui Vintila."