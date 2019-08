"Imparatul e gol!"

Ziare.

com

Despre situatia de la echipa din Berceni am scris de forte multe ori de-a lungul timpului si pot spune ca am fost unul dintre cei care nu s-au ferit sa spuna public faptul ca viitorul echipei este unul sumbru. Nu ca asta ar fi vreun merit deosebit, este cat se poate e clar ca atunci cand te inconjori de oameni care nu fac altceva decat sa te aprobe si indepartezi umilitor profesionistii vei ajunge in momentul nu vei avea alternative.Aici este FCSB in momentul de fata, o echipa mult mai bogata decat rivalele din competitie, ar care exista doar pentru a fi jucaria patronului. Un patron care s-a afundat proportional cu gradul de implicare, rezultatele evaporandu-se pe masura ce tot mai multe decizii au devenit apanajul sau exclusiv.Pentru a doua oara in mai putin de trei luni vicecampioana isi cauta antrenor. La fel cum s-a intamplat dupa demiterea lui Teja, presa intra in jocul lui Becali si flutura tot felul de nume de tehnicieni mai mult sau mai putini cunoscuti, desi toata lumea stie ca niciunul dintre acestia nu va ajunge pana la urma la echipa.Asta pentru ca Gigi Becali vrea in continuare pe banca o marioneta careia sa-i poate dicta orie vis nastrusnic despre fotbal are, dar pe care sa o forteze sa isi asume rezultatele catastrofale ce vor veni inevitabil. Asta pentru ca latifundiarul nu are barbatia pentru a-si asuma ceea ce face si cauta intotdeauna sa gaseasca vinovati in alta parte.Profilul noului antrenor al FCSB este cel creionat aici in urma cu mai multe luni, un tip umil, fara experienta, dispus sa se lase calcat in picioare pentru un strop de notorietate in speranta ca, printr-o minune, va reusi sa faca ceva notabil si sa inceapa o cariera in aceasta meserie.Tehnicienii cunoscuti, care si-au dovedit abilitatile, vor evita cat mai mult asocierea cu Becali pentru ca vorbim despre un personaj toxic, care le poate distruge viitorul. Asta deoarece la FCSB nu poti castiga decat notorietate si bani, niciuna de foarte mare ajutor in plan profesional.Cu ce te ajuta daca te stie lumea ca pres al lui Becali, antrenor caruia ii poti impune linistit orice iti trece prin cap pentru ca el se va executa? Cu ce te ajuta trei sau sase luni de salariu foarte bun, daca va urma un an sau poate mai bine de stat acasa?Singura modalitate prin care un antrenor cunoscut si competent va veni la FCSB va fi cea a clauzei. Orice incercare de interventie, concedierea fara justificare si altele asemenea sa fie platite cu sume usturatoare. Cam ceea ce a incercat Edward Iordanescu in primavara, atunci cand un Becali constient ca nu se mai poate abtine l-a refuzat.Atunci cand bulgarele de zapada o porneste la vale nu are viteza maxima de la inceput. Intai pleaca incet, zapada se strange pe el, devine mai greu si mai greu, viteza incepe sa creasca intr-un ritm nu foarte mare, dar sustinut, pana in punctul in care nu mai poate fi oprit decat de un obstacol mai puternic ca el. Cam aici suntem acum.FCSB, care putea fi o formatie decenta, cu propria istorie, nu cu una falsificata, a devenit victima amatorismului din fotbalul romanesc. Si nu doar "imparatul" Becali, cel care isi probeaza zi dupa zi si decizie dupa decizie incompetenta crasa este responsabil, ci si cei din jurul sau, care pozeaza in profesionisti ai sportului si care apar doar la victorii, parazitand munca altora.Da, imparatul este gol. Imparatul nu stie fotbal, nu stie ce inseamna management, nu stie sa recruteze oameni competenti pe care sa ii puna sa faca treaba si sa ii lase sa faca treaba. Imparatul nu stie sa fie imparat pentru ca isi doreste, in acelasi timp, sa fie si taranul care sapa campul sau duce oile la pascut.