Incidente dupa esecul suferit de FCSB la Medias: Ce a facut "Bizonul" Gnohere la vestiare

Atacantul francez a fost un car de nervi dupa fluierul de final. El a lovit cu pumnii usa si peretii vestiarului.De asemenea, si capitanul Mihai Pintilii a fost foarte nervos, certandu-si colegii pentru evolutia avuta."Mai e ceva de zis? Sunt resemnat, nici nu mai am putere sa mai zic ceva. Chiar n-am cuvinte. Suntem adunati din curtea scolii si fiecare vrea sa demonstreze, de frica patronului, de frica antrenorului, de frica lor, au presiune, nici nu pot sa-mi dau seama si chiar mi-e greu sa cred, dar important e sa ne gandim toti, ca si eu sunt inclus cu ei, fac parte din aceasta echipa, important e sa bagam capul in pamant, sa acceptam toate criticile, sa ne injure lumea, ca meritam", a spus Pintilii la Telekom Sport. FCSB a suferit a cincea infrangere la rand in Liga 1 , scor 0-4, pe terenul formatiei Gaz Metan Medias, in etapa a 7-a.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape. FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.C.S.