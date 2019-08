"Interimarul" de la FCSB si-a pierdut cumpatul: "Eu am vrut sa fiu de bun simt"

Ziare.

com

Tehnicianul a explodat in momentul in care a fost intrebat daca simte presiune atunci cand patronul echipei anunta ca negociaza cu antrenori care sa preia echipa.Andronache sustine ca el se simte "principal" si ca a acceptat sa preia acest post pentru ca simte ca jucatorii il respecta."Pana va veni altcineva, daca va veni, noi nu ne vom opri niciodata din a studia adversarul, din a pregati meciurile. Eu am vrut sa fiu de bun simt, dar daca dumneavoastra continuati cu astfel de intrebari... Zilele trecute, l-ati intrebat pe Pantiru daca e greu fara antrenor. Poate puteam sa spun si eu, pertinent, ca avem nevoie acum de antrenor secund.Acum am plecat din vestiar. Le-am spus si lor, am acceptat sa preiau postul asta pentru ca simt respect din partea lor. La ultimul meci, probabil ati vazut, putem sa reprosam orice altceva in afara de atitudinea jucatorilor. Pana mi se va spune ca de azi vine alt antrenor, nu ma opresc din treaba. Trebuie sa asigur continuitate. Ma simt un antrenor principal in acest moment. Eu cred ca antrenorul trebuie comparat cu un dirijor. Nu trebuie sa stie sa cante la toate instrumentele. Trebuie sa asigure armonia in orchestra. Asa se intampla si cu mine. Nu simt nicio presiune", a declarat Andronache intr-o conferinta de presa.Vergil Andronache a fost secundul lui Bogdan Andone, la randul sau fost secund al lui Mihai Teja Dupa ce Teja a fost dat afara, la finalul sezonului trecut, Andone a fost promovat "principal", iar dupa demisia acestuia din urma Andronache a ajuns sa se ocupe de echipa.FCSB nu are foarte multe solutii pentru postul de antrenor principal dupa ce Gigi Becali a renuntat la varianta Devis Mangia, iar Toni Conceicao a declinat propunerea de a semna un contract.