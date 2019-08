Ipoteza surprinzatoare lansata de Dumitru Dragomir: Victor Piturca la FCSB? "Ii dadeam 500.000 de euro, calca-ti pe orgoliu"

Ziare.

El a vorbit intr-un studio al unei televiziuni sportive despre aceasta problema a echipei lui Gigi Becali , care nu are antrenor principal de ceva timp, de la demisia lui Bogdan Andone.In prezent, interimar este Vergil Andronache, care va sta pe banca si duminica la partida cu FC Voluntari, meci LIVE pe Ziare.com incepand cu ora 21.Pana atunci insa, Dragomir are cateva sugestii pentru Becali, iar el se refera la Puiu Iordanescu si mai ales Victor Piturca , pentru care spunea ca Becali ar trebui sa-si calce pe orgoliu si sa ii ofere o suma foarte mare:"E o crima. Sa-i ai pe Piturca, pe Lucescu si pe Puiu Iordanescu in plenitudinea fortelor si verzi la mansarda, liberi de contract si sa nu poti sa iei unul din astia. Pai incerci cu fel de fel de oameni? Pai, ii dadeam 500.000 de euro lui Piturca: bai, calca-ti pe orgoliu si vino un an la mine.Parerea mea este ca, pe astia trei titani, Iordanescu, Piturca, Lucescu, luati-o cum vrei, dar trebuie sa incerci cu unu din ei. Ba, sunt titani, mai fratilor, ascultati-ma ce va zic", a tunat Dragomir invitat la DigiSport TV.Referirea la Mircea Lucescu vine dupa ce acesta a fost in vestiarul stelistilor inainte de partida cu Mlada Boleslav din turul III preliminar Europa League, prima mansa, meci terminat cu scorul de 0-0. Gigi Becali a anuntat sambata ca pana miercuri va instala un nou antrenor la FCSB, pe lista finala ajungand Costel Enache de la Sibiu si Cristiano Bergodi de la Voluntari.FCSB are 4 puncte dupa 4 etape in Liga 1 , cel mai prost inceput de sezon din era Becali la FCSB, din 2003 incoace.D.A.