Jucatorii celor de la FCSB au primit critici dure din partea galeriei. Discursul liderului Peluzei Nord, dupa un nou rezultat slab

Un egal smuls de oaspeti in minutele de prelungire, dupa inca o evolutie mult sub asteptari a stelistilor, care rar au avut ocazii de gol dupa reusita lui Miron din minutul 14.Dupa partida, jucatorii in rosu si albastru au mers sa aplaude galeria, care insa le-a strigat minute bune: "Rusine, rusine, rusine sa va fie!". A luat apoi cuvantul seful PN, Gheorghe Mustata care le-a tinut un discurs foarte dur jucatorilor: "Ascultati! Nu se poate asa ceva, nu se poate! La meciul cu Dinamo , la fel. Am venit 9.000 de oameni ca sa facem atmosfera. 9.000!!! Si acum nu-i bati nici pe astia?! Lasati-va de fotbal! Bai, ce faci? Faceti ce face Morutan sau alte chestii? Nu va e rusine? Va bateti joc de noi, de toti?", a fost reactia lui Mustata, recent eliberat din penitenciar si proaspat intors ca sef de galerie al Peluzei Nord.Imagini VIDEO cu reactia fanilor la adresa jucatorilor FCSB le puteti urmari aici In 2020, FCSB a strans 5 puncte doar in 5 partide, partide in care a obtinut doar o singura victorie, 2-1 in restanta cu Voluntari. Au fost alte 2 egaluri, cu codasele Clinceni si Targoviste, plus doua infrangeri in meciuri cheie, cu Dinamo si CFR.Stelistii pot incheia pe 5 sezonul regular din Liga 1, daca Botosani si Astra isi castiga meciurile din ultima runda, iar CFR se poate desprinde la 8 puncte daca va invinge pe Craiova duminica seara, meci LIVE pe Ziare.com de la ora 20.Citeste si:In conditiile in care FCSB ar termina pe 4 sezonul regular, ar putea evolua in prima etapa din play-off chiar cu campioana CFR Cluj D.A.