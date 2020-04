Jucatorii de la FCSB au primit rezultatele dupa testarea pentru coronavirus

Ziare.

com

Astfel, duminica au si sosit rezultatele dupa aceste teste realizate de stelisti, iar toata lumea este "negativa", niciun jucator de la FCSB nefiind infectat cu coronavirus.Chiar si in aceste conditii, Tanase si compania vor mai efectua un test si luni, pentru a fi in deplina siguranta, dupa cum anunta cei de la televiziunea DigiSport Gigi Becali a renuntat la ideea ca jucatorii sai sa fie adusi la cantonamentul din Berceni, dupa ce starea de urgenta a fost prelungita in Romania cu inca o luna, pana pe 16 mai.Ramane de vazut acum cand se va putea relua Liga 1 , avand in vedere ca FRF a anuntat ca sunt 3 planuri pe care le ia in considerare, cu un start posibil ori pe 27 mai, ori pe 3 iunie, ori pe 13 iunie, in functie si de extinderea acestei pandemii."Daca vom putea sa incepem pe 13 iunie, vom putea sa comunicam echipele calificate in cupele europene pe 15 iulie. In momentul de fata, termenul limita pe care-l avem comunicat dinspre UEFA este 30 iunie, vom vedea ce se va modifica", puncta acum cateva zile Razvan Burleanu , presedintele FRF.Vezi si:D.A.