Jucatorii de la FCSB au fost testati dupa 2 luni de pauza: Rezultatul neasteptat obtinut

Spre surpriza tuturor, jucatorii s-au aflat intr-o forma fizica mai buna chiar decat cea din timpul cand in Liga 1 inca se juca fotbal."Parametrii fizici sunt mai buni decat inainte. Asta a fost rezultatul testelor. Cel mai bun la teste a fost Florin Tanase, urmat de Perianu, jucatorul de 18 ani", a afirmat Becali la Pro X.Becali a dezvaluit, totusi, ca in ultimele saptamani, jucatorii au venit mai des la baza de la Berceni."Am facut antrenamente cate trei, trei, trei, pe ascuns. Nu am incalcat legea", a mai spus Becali.In ultimele saptamani, inclusiv politia s-a prezentat la baza din Berceni pentru a se asigura ca jucatorii nu se antreneaza in grupuri mai mari de cate trei.Liga 1 s-ar putea relua la inceputul lunii iunie.C.S.