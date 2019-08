Jucatorii de la FCSB s-au luat la bataie in vestiar dupa infrangerea cu Poli Iasi. Anuntul facut de Narcis Raducan

Ziare.

Conform Pro Sport , patru jucatori au fost implicati intr-o bataie astazi in vestiar.Este vorba despre Mihai Pintilii, Eddy Gnohere, Adi Popa si Vali Cretu.Sursa citata scrie ca totul a pornit dupa ce capitanul Mihai Pintilii a ridicat tonul la colegi, iar spiritele s-au incins.De asemenea, inclusiv antrenorul cu portarii de la FCSB, Marius Popa, ar fi fost implicat in bataie."E adevarat ca s-au incins putin spiritele, ceea ce nu e o noutate in intimitatea echipelor de fotbal. Totusi, aceata nu a luat deloc amploare. De altfel, incepand de azi am activat un nou Regulament de Ordine Interioara pentru care vom avea toleranta zero", a spus directorul sportiv de la FCSB, Narcis Raducan.Jucatorii implicati vor fi amendati drastic dupa acest episod, insa nu vor fi scosi din lot.FCSB ocupa locul 11 in Liga 1 , iar joi o asteapta un meci crucial cu Vitoria Guimaraes in Europa League.C.S.