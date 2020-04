Jucatorii de la FCSB, surprinsi cand incalca in grup ordonanta militara

Ziare.

Fobalistii de la FCSB au fost surprinsi antrenandu-se luni in grup, desi acest lucru este interzis.Din imaginile surprinse de ProSport se vede cum jucatorii stau apropiati unii de ceilalti si nu poartea masca de protectie.La sedinta de pregatire participa si intreg staff-ul tehnic.In schimb, jucatorii trimisi de Gigi Becali in somaj nu au fost primiti la lsedinta de pregatire.Ordonanta militara interzice activitatile sportive in grup, iar cei care o incalca risca amenzi drastice.C.S.