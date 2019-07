Jucatorul care a intrat in dizgratia lui Gigi Becali la FCSB a primit o ultima sansa: Nu se pune problema sa plece

Ziare.

Dupa doar 3 meciuri in care a evoluat la FCSB, fundasul de 25 de ani a fost anuntat ca va fi dat afara daca nu va impresiona in scurta vreme, el fiind pe banca la ultima partida a stelistilor, cu cei de la Alashkert.La conferinta de presa care a avut loc duminica, cu o zi inainte de partida de la Pitesti cu FC Botosani, antrenorul Bogdan Andone a tinut sa fie ferm in legatura cu Belu: "Nu se pune problema despartirii de Belu. El a jucat in inceputul de sezon, apoi am incercat si cu Ovidiu Popescu. Nu se pune problema plecarii lui Claudiu", a spus Bogdan Andone, antrenorul FCSB, pentru jurnalistii prezenti la baza de la Berceni.FCSB cauta in aceste momente un fundas dreapta de valoare, iar ultima varianta propusa ar fi Alex Chipciu, dupa cum Ziare.com v-a informat in aceasta zi:Si pe flancul stang sunt mari probleme la FCSB, avand in vedere ca Roman tocmai s-a accidentat grav. Clubul din Bucuresti tocmai a facut o oferta pentru Soiledis de la Botosani, un aparator din Grecia, crescut de Olympiakos FCSB va evolua luni de la ora 20 cu FC Botosani, in a treia etapa a Ligii 1, meci LIVE pe Ziare.com.D.A.