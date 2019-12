Jucatorul dat afara de FCSB in aceasta iarna a rabufnit in Bulgaria: "Nu am venit sa caut adapost aici"

Ziare.

Bojidar Ciorbadjiski a fost imprumutat in vara de FCSB, de la TSKA Sofia, dar fotbalistul de la sud de Dunare nu a reusit sa se impuna la stelisti pe postul de fundas central, iar Gigi Becali a ales sa nu plateasca 450.000 de euro pentru transferul sau definitiv.Revenit in Bulgaria, Ciorbadjiski a stat de vorba cu ziaristii din tara natala, incercand sa le explice motivele pentru care nu a continuat in Romania:"Nu m-am putut impune in ochii conducatorilor de la Steaua . Asa ca ma intorc in locul despre care mereu am zis ca este casa mea si sunt gata sa ajut, daca primesc votul de incredere. Da, sunt jucatorul lui TSKA. Nu caut un adapost. Nu sunt o persoana defavorizata, asa cum ati scris in presa. Am citit ca si eu imi caut adapost. Am deja casa, nu am probleme. Nu sunt in discutii cu niciun club. Nu este adevarat ca nu vreau sa fac parte din lotul lui TSKA. Nimeni nu m-a contactat pentru a ma intreba daca vreau sa ma intorc. Sunt aici.Aveti vreo oferta pentru mine? Nu am dreptul sa joc pentru o a treia echipa in acest an. Probabil ca as fi continuat sa joc in strainatate, dar asta a oprit multe lucruri. Vom vedea. Probabil ca voi ramane aici pana la vara", a sunat declaratia bulgarului conform portalului Sportal.bg.Jucatorul de 24 de ani este fundas central iar in acest sezon la FCSB a evoluat in doar 3 partide, avand si o pasa de gol oferita. A primit insa de doua ori cartonasul rosu.