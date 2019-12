Jucatorul dat disparut de la FCSB si-a gasit in sfarsit o echipa - presa

Ziare.

Dupa experienta mai putin placuta in Romania, polonezul Lukasz Gikiewicz se intoarce in tara sa natala si e foarte aproape sa semneze cu LKS Lodz.Anuntul a fost facut de presa din Polonia , iar despre Lodz sa spunem ca este o formatie care ocupa ultimul loc in clasamentul polonez de fotbal.FCSB a avut o intreaga telenovela cu Gikiewicz. Clubul s-a convins de calitatile sale dupa doar cateva partide, a vrut sa il dea afara, insa s-a lovit de disparitia de la club a acestuia. Pana la urma, lucrurile au ajuns la un acord, iar atacantul s-a inteles acum cu cei din Lodz.Si acum 10 ani, Lukasz Gikiewicz a mai evoluat pentru gruparea care juca la mijlocul anilor 90 in grupele UEFA Champions League, chiar impotriva Stelei.Gikiewicz a venit la FCSB in vara, la finele lunii iulie, dupa ce a retrogradat in liga a treia in tarile arabe, la Hajer mai exact.Varful de atac a jucat doar 206 minute in patru meciuri la FCSB, timp in care a livrat doua pase de gol.Wigry Suwalki, Unia Janioko, Polonia Bytom, Slask Wroclaw, Omonia Nicosia, Tobol Kostanay, AEL Limassol sau Levski Sofia sunt alte echipe din CV-ul "lesului".D.A.