Laurentiu Rosu, primul favorit sa devina noul antrenor la FCSB - presa

Dupa ce mai multe piste au fost inchise de catre patronul Gigi Becali , printre care Devis Mangia sau Walter Zenga , ultima informatie care a fost lansata in presa aduce un nou nume pe frontispiciu.E vorba de Laurentiun Rosu, fostul mare decar din Ghencea , care acum este primul favorit sa urce pe banca tehnica a ros-albastrilor, dupa cum anunta televiziunea DigiSport Rosu a fost chiar secundul lui Costel Galca in anul in care Steaua , pe atunci, cucerea ultimul titlu de campioana si realiza chiar mai mult, tripla istorica, titlu - Cupa Romaniei si Cupa Ligii.Fostul decar al Stelei este in acest moment selectionerul nationalei Romaniei under 18 ani.Ca tehnician, dupa retragerea din viata de fotbalist, Rosu a inceput intai ca secund la FC Vaslui in 2010, apoi a fost secund al lui Contra la Petrolul intre 2012 - 2014.Ca principal, Rosu a pregatit-o pe UTA in sezonul 2016-2017, ducand echipa aradeana la barajul de promovare in Liga 1 , pierdut cu Poli Timisoara Ulterior, a plecat la CS Mioveni, iar de acolo a ajuns la nationala de juniori , sub 18 ani.Rosu a jucat la Steaua (1993-2000), Numancia (2000-2004), Recreativo (2004-2008) si la Cadiz (2008-2009).D.A.