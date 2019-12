Liderul FCSB se poate retrage din activitate! Pintilii isi decide viitorul inainte de Craciun

Ziare.

Managerul sportiv al vicecampioanei, Mihai Stoica, a anuntat ca Pintilii va lua o decizie in privinta viitorului sau dupa ultimul meci din acest an, pe 22 decembrie.Daca va hotari sa se retraga din activitate, el va primi o oferta de a deveni oficial al clubului."Discutia o vom purta cand se incheie prima parte a sezonului: pe 22 jucam cu Craiova, pe 22 o sa discutam cu Pinti. Deocamdata, nimeni nu a luat nicio hotarare, el e cel care va propune ce va face mai departe. In situatia in care va abandona activitatea competitionala, locul lui langa mine e asigurat, acest lucru e cert. Pentru o postura tehnica trebuie sa aiba studii in sensul asta, pentru o postura administrativa, ca mine, nu trebuie sa ai studii", a declarat Mihai Stoica pentru ProTV.Pintilii a transmis in mai multe randuri ca se gandeste serios la retragerea din activitate, astfel ca este posibil ca el sa agate ghetele in cui chiar din aceasta iarna.Mijlocasul a ajuns la FCSB in 2012, atunci cand a fost cumparat de la Pandurii. El a revenit la gruparea din Berceni in 2016, dupa doua aventuri in strainatate, si de atunci s-a impus ca un adevarat lider al vestiarului.M.D.