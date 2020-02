Liderul galeriei "Peluza Nord", discurs motivational pentru jucatorii celor de la FCSB inainte de derbiul cu Dinamo (Video)

Ziare.

Sambata seara, cu 24 de ore inainte de derbiul Dinamo - FCSB, duminica de la ora 20, LIVE pe Ziare.com, o parte din fanii Peluzei Nord au fost prezenti in cantonamentul stelist de la Berceni pentru a le face o surpriza lui Tanase si compania.Mustata le-a si vorbit jucatorilor, spunand ca victoria cu Dinamo ar insemna totul pentru suporteri in acest sezon, victoria putand aduce echipa lui Gigi Becali si aproape de titlu, un titlu asteptat de peste 5 ani."Nu mai vrem nimic dupa ce i-ati batut pe astia. Daca i-ati batut pe astia, s-a terminat! Suntem cei mai fericiti. Daca ii batem pe astia, luam si campionatul!", a spus Mustata in ovatiile fanilor prezenti, iar imagini VIDEO filmate de televiziunea TelekomSport puteti urmari pe acest link FCSB poate ajunge la 3 puncte in spatele lui CFR Cluj daca va invinge duminica seara, cu o etapa inainte de finalul sezonului regular.Echipa in rosu si albastru e calificata matematic in play-off, in timp ce Dinamo e deja in play-out, fara sanse matematice de calificare in top 6, desi "cainii rosii" mai au 2 meciuri de disputat.Dinamo - FCSB are loc duminica de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com, faza cu faza. Ultimele 4 neciuri directe dintre marile rivale s-au terminat la egalitate.Vezi si:D.A.