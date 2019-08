LIVE Europa League: FCSB - Alashkert 2-3

min.27 Penalti Alashkert! Marmetini este faultat de Balasa in careu, iar arbitrul dicteaza penalti, dar ii si arata cartonasul rosu fundasului lui FCSB!

Ziare.

com

"Dubla" se reia de la scorul de 3-0 in favoarea romanilor.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.79 - Panica in careul FCSB la sutul lui Ghadimyan.min.70 - Joc echilibrat dupa ce s-a restabilit egalitatea numerica.min.63 - ELIMINARE Alashkert! Marmetini ii aplica un cot in figura lui Belu si primeste direct cartonasul rosu!min.60 -min.55 - Ocazie mare pentru FCSB! Coman patrunde in careu, suteaza la coltul lung, insa mingea se duce mult pe langa poarta!min.54 - Acelasi Marmentini suteaza peste poarta lui Vlad. "Ros-albastrii", aflati in inferioritate numerica, nu reusesc sa iasa din propria jumatate.min.53 - Filip intervine si respinge in ultimul moment din fata lui Marmentini.Armenii mai au nevoie de un singur gol pentru a obtine o calificare miraculoasa.min.46 - Bogdan Andone face o noua modificare: a iesit Stan, a intrat Salomao.------------------------------------------min.28min.24 - Schimbare la FCSB: Coman ii ia locul accidentatului Moutinho.min.23min.16 Inca o accidentare la FCSB: Moutinho se prabuseste si cere schimbare.min.10min.7 Vina este aproape de gol, insa suteaza destul de slab din interiorul careului.min.6 Meci in care FCSB nu are probleme pana acum.min.1 Incepe partida de la Giurgiu.A. Vlad - Belu, Balasa, Cristea, Stan - Vina, Filip, Oaida - Popescu, Tanase, MoutinhoRezerve: Balgradean - Fl. Coman, Planic, Salomao, Perianu, ArdeleanAntrenor: Bogdan AndoneCancarevic - Voskanyan, Mkoyan, Ishkhanyan, Daghbashyan, Hayrapetyan - Coelho Andrade, Marmentini, NenadovicRezerve: Avagyan - Stojkovic, Avagimian, Shahinyan, Tankov, Pogosyan, GhadimyanAntrenor: Abraham KhashmanyanINFO: Meciul este televizat pe ProTV.