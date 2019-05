Lovitura de teatru: "Am batut palma! Edi Iordanescu semneaza cu Medias pe inca trei ani"

Ziare.

Ioan Marginean anunta ca a batut palma cu Edi Iordanescu pentru prelungirea contractului pe inca trei ani."Edi Iordanescu o sa mai semneze cu Medias pe inca trei ani, am batut palma, am facut raportul administratorului special", a anuntat Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan Medias, la Telekom Sport Tot in cadrul emisiunii Sport Report, oficialul clubului a tinut sa-l avertizeze pe Gigi Becali."Avem un regulament la FRF, nu ai voie sa imi abordezi un antrenor sub contract. Il respect foarte mult pe domnul Becali, dar daca va mai fi abordat Iordanescu ma duc la FRF", a conchis Marginean.Edi Iordanescu o antreneaza pe Gaz Metan Medias de la inceputul acestui an.Vezi si: Edi Iordanescu va fi antrenorul lui FCSB - surse