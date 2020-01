Lovitura pentru FCSB: Transferul lui Gnohere a picat

Ziare.

Patronul Gigi Becali a anuntat ca masivul atacant francez va reveni in cantonamentul echipei din Spania si ca va incheia sezonul in tricoul FCSB."Nu mai pleaca nicaieri, gata! Nu-s antrenor, nu stiu exact cand vine, dar se va duce in Spania cu echipa sa se antreneze. Ramane la noi!", a spus Becali pentru gsp.ro Acelasi Becali sustinea la inceputul acestei saptamani ca s-a inteles cu egiptenii de la Al Ahly pentru transferul lui Gnohere.Chiar daca jucatorul a intrat in ultimele sase luni de contract si poate semna cu orice echipa isi doreste, latifundiarul spunea ca gruparea din Egipt e gata sa achite chiar si un milion de euro in schimbul sau.