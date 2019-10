Marele derbi dintre FCSB si Dinamo: Antrenorii Vintila si Uhrin au aliniat echipe super ofensive

Ziare.

Chiar daca Gnohere a fost initial lasat pe banca, gazdele de la FCSB vor incepe partida cu o tripleta super ofensiva in atac, formata din Man - Tanase si Coman. De remarcat faptul ca Manea, fundasul dreapta care sezonul trecut a iesit campion cu CFR Cluj , va fi in premiera titular in campionat La Dinamo , Montini va juca varf impins, el fiind cel mai in forma jucator al "cainilor", sprijinit in spate de tanarul Neicutescu, dar si de experimentatul capitan Nistor.Dar iata mai jos echipele de start de la "Eternul Derbi":Rezerve: Vlad, Cretu, Gnohere, Morutan, Moutinho, Popa, Ciorbadjiski.Antrenor: Bogdan Arges Vintila.Rezerve: Straton, Klimavicius, Grigore, Moura, Rauta, Brito, Popa.Antrenor: Dusan Uhrin.Arbitru: Istvan Kovacs.Partida are loc pe Arena Nationala si va incepe la ora 20.30, LIVE text pe Ziare.com Cele doua echipe sunt vecine de clasament in Liga 1 , pe 9 si 10. Ultimele trei partide directe s-au incheiat la egalitate.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.