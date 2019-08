Masuri drastice la FCSB dupa ce echipa a ajuns pe locul 11 in clasamentul Ligii 1

Ziare.

Noul director sportiv al "ros-albastrilor", Narcis Raducan, anunta ca trebuie intervenit ferm si rapid pentru a indrepta lucrurile.Narcis Raducan lasa de inteles ca vor avea de suferit atat staff-ul tehnic, cat si unii jucatori."Situatia e delicata, se continua aceasta stare de spirit si trebuie intervenit ferm si rapid. Vom analiza si vom lua si masuri. Dar asa nu se poate continua pentru ca nu ne indreptam spre performanta", a spus Narcis Raducan, potrivit Digi Sport "Trebuie sa luam decizii pentru ca istoria clubului e mai departe de cele 4 infrangeri. Foarte rapid, de maine, de poimanie trebuie sa luam decizii, atat la nivelul sfaff-ului tehnic, cat si in ceea ce priveste lotul de jucatorii. Daca se va ajuge la aceasta concluzie, vom schimba si banca tehnica, nu e nimic nou, dar se va lua decizia impreuna. In felul acesta nu putem ajunge in decembrie cu sanse minime de a ajunge alaturi de CFR", a continuat noul oficial al "ros-albastrilor".In ultimele patru etape din Liga 1, FCSB a fost invinsa de Botosani (scor 0-2), Astra (scor 1-2), Voluntari (scor 1-3) si Iasi (scor 1-2) .