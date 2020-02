Meciul dintre Voluntari si FCSB risca sa fie amanat: Reactia formatiei ilfovene

Ziare.

Jocul trebuia sa aiba loc initial pe 30 noiembrie, in cadrul etapei a 18-a, insa a fost amanat din cauza unei ploi torentiale.Gazdele dau asigurari insa ca terenul se va prezenta in conditii bune la startul meciului."Clubul FC Voluntari va informeaza ca in acest moment se lucreaza intens la deszapezirea arenei "Anghel Iordanescu".Asiguram pe aceasta cale ca suprafata de joc va fi buna de joc la ora de incepere a partidei dintre FC Voluntari si FCSB.De asemenea, sistemul de incalzire al stadionului functioneaza.Va asteptam la meci pentru a urmari un spectacol fotbalistic de calitate", se arata intr-un comunicat al ilfovenilor.Meciul dintre Voluntari si FCSB ar trebui sa aiba loc in aceasta seara, de la ora 20:00, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.