Meciul Voluntari - FCSB, amanat din cauza ploii

Initial, partida a fost amanata cu o ora in speranta opririi ploii si a refacerii suprafetei de joc, insa cum acest lucru nu s-a intamplat arbitrii au decis ca nu se poate juca.Cu cateva ore inaintea fluierului de start Capitala a fost lovita de ploaie torentiala, astfel ca si terenul de la Voluntari a fost afectat.Cele doua echipe au ajuns totusi la stadion si organizatorii au depus eforturi pentru ca meciul sa se joace, insa totul a fost in zadar.Brigada de arbitri a iesit in mai multe randuri de la vestiare si de fiecare data apa baltea pe gazon.In aceste conditii s-a decis amanarea pentru o data ce va fi stabilita de LPF Chiar daca regulamentul prevede ca un meci amanat din cauza vremii se va juca in decurs de 24 de ore, acest lucru nu se poate intampla acum pentru ca FCSB este programata sa joace in runda intermediara din Liga 1 chiar marti, la Iasi.M.D.