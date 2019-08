Mihai Pintilii, primele declaratii dupa incidentele din vestiarul de la FCSB

Ziare.

com

Pintilii a negat ca si-a batut colegii, asa cum ProSport a scris, dar a confirmat faptul ca in vestiar a avut loc un conflict."Eu tot timpul tip la ei si chiar ii injur! Asta sunt! Cateodata meritam. E bine sa avem si o discutie ca intre barbati. Sa ne spunem fiecare ofurile, pe un ton mai ridicat, pe un ton mai civilizat. Dar de la o discutie pana la bataie... N-am batut pe nimeni in viata mea.Intr-adevar, am avut o discutie mai aprinsa, dar nu a fost bataie. Sper ca si colegii mei s-au trezit, sa inteleaga cat inseamna aceste doua meciuri . Iesirea e munca multa, seriozitate la antrenamente, concentrare, sa nu te mai gandesti la ce zice patronul", a spus Pintilii intr-o conferinta de presa.ProSport a scris ca totul a pornit dupa ce capitanul Mihai Pintilii a ridicat tonul la colegi, iar spiritele s-au incins.De asemenea, inclusiv antrenorul cu portarii de la FCSB, Marius Popa, ar fi fost implicat in presupusa bataie.FCSB ocupa locul 11 in Liga 1 , iar joi o asteapta un meci crucial cu Vitoria Guimaraes in Europa League.C.S.