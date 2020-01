Mihai Stoica a dat cartile pe fata in legatura cu plecarea lui Bogdan Planici de la FCSB

Ziare.

com

Oficialul celor din Berceni sustine clar ca nu se pune problema ca Planici, stalpul apararii steliste de ceva timp, sa plece in aceasta iarna si nici intr-un viitor mai indepartat."Planici mai are un an si jumatate contract cu Steaua . Nu e niciun subiect. In plus, e greu de transferat. Avem nevoie de el, e un jucator important. Este foarte greu sa se intample plecarea lui de la echipa", puncta Stoica intr-o interventie pentru televiziunea DigiSport.In toate competitiile, Bogdan a strans 22 de meciuri la FCSB in acest sezon, venind in vara lui 2017. In CV-ul sau mai sunt formatii precum Sloboda Uzice, Zlatibor, FK Bezanija, Jedinstvo Uzice, OFK Belgrad, Steaua Rosie Belgrad si Vojvodina.Cota de piata a lui Planici a ajuns deja la 2,3 milioane de euro, zvonindu-se la un moment dat ca exista un interes pentru el din partea lui Frankfurt, din Germania.Citeste si:D.A.